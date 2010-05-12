"Метінвест" купив 50% акцій "Запоріжсталі"

УНІАН. Група “Метінвест”, підконтрольна бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це підтвердив сьогодні під час прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької обласної державної адміністрації Борис ПЕТРОВ.

«Якщо ви наполягаєте: так, справді, він ці акції купив», - заявив Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом», контрольованим Р.АХМЕТОВИМ, пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також зазначив, що представники обласної влади вже налагодили контакт з новими акціонерами. І вказав на те, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться.

«Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що й раніше: дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», - повідомив Б.ПЕТРОВ.

Як повідомлялося раніше, в купівлі ВАТ “Запоріжсталь” була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея) - один з найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група "Метінвест" і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group - Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР, заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

"Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських началах.