Україна шукає лід-менеджера для випуску євробондів

Україна в травні 2010 р. визначить лід-менеджера для випуску облігацій зовнішньої державної позики. Про це повідомив журналістів заступник міністра фінансів Андрій Кравець.

Він не виключив, що підсумки відбору стануть відомі вже протягом тижня.

А.Кравець повідомив, що Мінфін України одержав 8 заявок. При цьому заступник міністра не став уточнювати терміни випуску облігацій і обсяг емісії. Також він не став коментувати, як позначиться фінансова криза в Греції на планах уряду України залучити зовнішні позики.

"До 20 травня вам ніхто нічого не скаже", - зазначив А.Кравець.

Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, він прогнозував випуск українських євробондів у червні.