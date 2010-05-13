Нафта знову впала нижче 75 дол. за баррель

Ціни на нафту знижуються, при цьому збільшується розрив між американською легкою нафтою і сортом Brent, повідомляє Рейтер.

О 15.40 за мск ціни на американську легку нафту знизилися на $0,67 до $74,98 за баррель, а нафта Brent втратила $0,18 до $81,02 за баррель.

Brent, що торгується у Лондоні виграє завдяки надіям інвесторів на вирішення боргової кризи в Європі, а американська легка нафта дешевшає у зв`язку із зростанням запасів в США. Запаси нафти на розподільному центрі в Кушинге, штат Оклахома, росли протягом восьми тижнів, сягнувши рекордних 37 млн. баррелів.

"В цілому Brent зараз набагато краще відображає світові фундаментальні показники", - вважає аналітик Barclays Capital Амріта Сіна.

За даними Управління енергетичної інформації, споживання бензину в США за останні чотири тижні було на 2,7% вище порівнно з аналогічним періодом минулого року. Запаси бензину, за даними управління, минулого тижня знизилися на 2,8 мільйона баррелів, а запаси нафти виросли на 1,9 мільйона баррелів.

Підтримку цінам на нафту дає і зростання фондових ринків в Європі після того, як Іспанія обнародувала план скорочення бюджетного дефіциту.

Через боргову кризу в Європі ціни на американську легку нафту знизилися з 19-місячного піку $87,15 за баррель 3 травня до $74,51 7-8 травня.

Щотижневий звіт про допомогу з безробіття в США, що виходить о 16.30 за мск, дозволить оцінювати темпи відновлення економіки, вважають аналітики.