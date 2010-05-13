Експерт: світові фондові ринки продовжують ріст

Фондові ринки у всьому світі продовжують зростання на зниженні суверенних ризиків в Європі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він відзначив, що після ухвалення рішення про створення стабілізаційного фонду екстреної допомоги країнам ЄС з гострими бюджетними проблемами суверенні ризики знизилися в рази, що привело до стабілізації євро на рівні 1,26 дол./євро. На думку стратега, зниження суверенних ризиків в Європі дозволило інвесторам сфокусувати свою увагу на позитивних змінах в світовій економіці. Він підкреслив, що в США і Європі виходить позитивна макростатистика, корпоративні прибутки також радують інвесторів.

Як повідомив К.Литвин, за підсумками торгів в середу, 12 травня, індекс S&P 500 додав 1,4% до 1172 пунктів, індекс DJIA виріс на 1,4% до 10897 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 піднявся на 1,4%, закрившись на рівні 256 пунктів. За останні 3 дні індекси S&P 500 і DAX відіграли велику частину втрат. «У зв`язку з цим активним гравцям потрібно починати знижувати ризики через наближення сильного рівня опору як в Європі, так і в США. Індексу S&P 500 буде важко пройти опір на рівні 1200 пунктів», - вважає стратег.