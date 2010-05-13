Індекс ПФТС сьогодні виріс на 0,50%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 13 травня, підвищився на 0,50% – до 880,53 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 789 млн. 324 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 1,70% – до 2203,97 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 108 млн. 860 тис. грн.