Трейдер: український фондовий ринок сьогодні знижується

Український ринок акцій сьогодні знижується услід за світовими фондовими майданчиками.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

Вона відзначила, що станом на 12:00 індекс Української біржі втратив 2,38%. Всі папери індексної корзини торгуються в червоній зоні. Зниження в середньому складає близько 2-3%.

За інформацією трейдера, європейські ринки сьогодні також торгуються в червоній зоні через відновлення побоювань щодо фінансових проблем низки країн єврозони. Американські ринки закрилися напередодні в мінусі через вихід слабкої корпоративної звітності і новини про початок розслідування американськими регуляторами діяльності ряду банків.