Українські фондові індекси знижуються

На українському фондовому ринку сьогодні спостерігається зниження основних індексів.

Як повідомляє сайт фондової біржі ПФТС, індекс ПФТС станом на 14:10 знизився на 2,33% - до 859,99 пунктів, індекс Української біржі станом на 14:14 знизився на 2,50% - до 2163,59 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками торгів 13 травня індекс Dow Jones знизився на 113,96 пункту (-1,05%) - до 10782,95 пункту. Фондові торги в Японії у п`ятницю, 14 травня, закрилися падінням індексу Nikkei на 158,04 пункту (-1,49%) - до 10462,51 пункту, що стало найзначнішим зниженням за минулий торговий тиждень.