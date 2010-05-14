Індекс ПФТС сьогодні знизився на 1,63%
18:44, 14 травня 2010Фондовий ринок
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Української біржі - на 2,81%
Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 14 травня, знизився на 1,63% – до 866,21 пункту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 222 млн. 643 тис. грн.
Індекс Української біржі за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 2,81% – до 2156,68 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 84 млн. 222 тис. грн.
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