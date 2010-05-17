Заявок на купівлю «Запоріжсталі» не має?

Антимонопольний комітет України (АМК) заявляє про відсутність заявок на купівлю, концентрацію, поглинання ВАТ «Запоріжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

«Я до цієї інформації ставлюся з недовірою. Якісь коментарі вже давав губернатор. Ніяких звернень в Антимонопольний комітет із цього приводу не було», – сказав він.

При цьому він додав, що компанія СКМ завжди вирізнялася законослухняністю.

«Я знаю СКМ як дуже законослухняну компанію, і досвід роботи з цією компанією показує, що вони спочатку звернуться і проконсультуються», – сказав О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня ц.р. на прес-конференції в Запоріжжі голова Запорізької облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ підтвердив інформацію про те, що Група «Метінвест», підконтрольна бізнесмену Р.АХМЕТОВУ, придбала 50% акцій ВАТ «Запоріжсталь».

«Якщо ви наполягаєте, так, справді, він ці акції купив», – сказав Б.ПЕТРОВ, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про придбання «Метінвестом» пакета акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Б.ПЕТРОВ також повідомив, що представники обласної влади вже налагодили контакт з новими акціонерами, і зазначив, що зі зміною власників меткомбінату вимоги Запорізької ОДА не зміняться. «Від нових власників нам потрібно ті ж дві речі, що й раніше, – дотримання норм природоохоронного законодавства і збереження робочих місць», – сказав Б.ПЕТРОВ.

Крім того, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ в інтерв`ю УНІАН підтвердив факт проведення переговорів між Групою «Метінвест» і акціонерами ВАТ «Запоріжсталь» про продаж акцій підприємства.

«Я знаю, що переговори про продаж пакета акцій з «Метінвестом» веде один з акціонерів «Запоріжсталі» – Едуард ШИФРІН», – сказав він. Разом з тим він зазначив, що операція продажу ще не завершена, і не уточнив, який пакет акцій підприємства може бути проданий.

У той же час, прес-служба Групи СКМ заявила про те, що на даний момент ні Рінат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ (зокрема гірничо-металургійний холдинг «Метінвест») не є власниками ВАТ «Запоріжсталь», а також не знаходяться в стані оформлення операції з придбання цього підприємства.

Як повідомлялося раніше, в купівлі ВАТ «Запоріжсталь» була зацікавлена компанія POSCO (Південна Корея), один з найбільших виробників сталі в світі.

6 жовтня 2009 року Група «Метінвест» і компанія POSCO підписали Меморандум про взаєморозуміння, який став початком вивчення можливостей і здійснення взаємовигідної співпраці.

У середині 2009 року співвласники основного акціонера «Запоріжсталі», компанії Midland Group, – Едуард ШИФРІН і Олексій ШНАЙДЕР заявили про намір продати близько 50% акцій меткомбінату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо, займаючи монопольне положення на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств групи "Метінвест" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських началах.