Трейдер: на українському фондовому ринку спостерігається зниження

Сьогодні на українському фондовому ринку спостерігається зниження провідних індексів.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «падіння відбувається на тлі падіння на міжнародних фондових майданчиках, відновлення побоювань із приводу боргової кризи в Греції, а також зміцнення курсу долара». Індекс Української біржі знизився на 2,45% станом на 12:00.

Як зазначила І.Барабанова, на ринку йдуть масові розпродажі, й папери індексного кошика сьогодні вже втратили 3-5%. Найбільше зниження продемонстрували акції металургійного сектора. Так, папери Алчевського металургійного комбінату знизилися на 4,19%

На думку трейдера, «в нинішніх умовах українські папери будуть практично не чутливі до локальних новин і підуть за трендом на міжнародних ринках».