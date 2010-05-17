S&P підвищило рейтинги України в інвалюті

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підвищила довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті з "В-/С" до "В/В", довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги за зобов'язаннями в національній валюті з "В/В" до "В+/В". Прогноз рейтингів - "стабільний".

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Водночас рейтинг України за національною шкалою підвищений з "uaA" до "uaA+". Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту "4", присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених облігацій, залишається незмінним. "Він віддзеркалює наші очікування середнього відшкодування основної частини боргу у разі реструктуризації або дефолту (30-50%) ", - сказано у повідомленні S&P.

S&P зазначає, що підвищення рейтингів України обумовлене думкою рейтингового агентства про поліпшення політичної координації, що проявилося в: поліпшенні зовнішньоекономічних стосунків з ключовими торговельними партнерами; 30-процентному скороченні тарифів на газ цього року в результаті переговорів з Російською Федерацією, що приведе до скорочення витрат на імпорт енергоносіїв майже на 3% ВВП (у річному розрахунку); переговорах з МВФ, які мають привести до відновлення програми фінансування, включаючи додаткове офіційне фінансування.

"На нашу думку, політична готовність до стабілізації економіки України значно посилилася, обумовлюючи підвищення кредитних рейтингів країни, зокрема, оскільки коригування обмінного курсу з кінця 2008 р. позитивно вплинуло на конкурентоспроможність країни. Підвищення рейтингів також показує стабілізацію зовнішньої ліквідності України і наші очікування підвищення обсягу доступних резервів порівняно з короткостроковим боргом, а також щодо невисокого боргу уряду, який, як ми очікуємо, до кінця 2010 р. складе 27% ВВП. З урахуванням гарантованого боргу, ця цифра збільшиться до 36% ВВП", - зазначено у повідомленні S&P.

Прогноз "стабільний" показує точку зору рейтингового агентства на баланс ризиків, що впливають на кредитоспроможність України. Перехід до стійкішої фіскальної позиції на тлі постійних поліпшень фінансових показників "Нафтогазу" і системи соціального забезпечення може привести до підвищення рейтингів, так само як і зниження залежності економіки від умов торгівлі та інших зовнішніх стресових ситуацій. Вищий рівень прямих інвестицій в несировинні галузі може сприяти підвищенню стійкості країни до такого показника, який приведе до більшої диверсифікації експорту України і посилення її зовнішньої позиції. Подібне збільшення неборгового фінансування в несировинні сектори може бути обумовлене зростанням політичної прихильності поліпшенню правового середовища з метою дати гарантії іноземним інвесторам щодо захисту прав власності. І навпаки, зниження політичної стабільності, вищі, ніж очікувалося, потреби в рекапіталізації фінансової системи або послаблення уваги до переговорів за програмою МВФ можуть чинити негативний вплив на рейтинги.