Експерт: український фондовий ринок не відчув оптимізму

Український фондовий ринок у понеділок не відчув оптимізму, не зважаючи на певний ріст європейських акцій впродовж торгового дня, викликаний зростанням євро.

Про це в коментарі УНІАН сказав глава департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

На його думку, «гравці українського ринку абсолютно мали рацію з погляду настроїв дня, оскільки європейські і американські акції відновили падіння після закриття сесії в Україні». Акції почали падати після публікації прогнозу американської роздрібної компанії Lowe на другий квартал 2010 року, який розчарував аналітиків.

Проте, Ю.БЕЛІНСЬКИЙ прогнозує, що євро і ризиковані активи мають вирости з поточних рівнів, можливо, навіть цього тижня. В Україні у понеділок торгова активність була досить високою. Блакитні фішки впали рівномірно в усіх секторах з помітним винятком відносно «Укртелекому», який знизився всього на 0,8%, ймовірно, на нових чутках про приватизацію в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 17 травня, знизився на 3,69% – до 834,24 пункту. Загальний обсяг торгів склав 82 млн. 100 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 4,31% – до 2063,81 пункту. Загальний обсяг торгів склав 96 млн. 50 тис. грн.