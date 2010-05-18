Трейдер: зниження українських акцій сьогодні сповільнилося

Зниження українських акцій сьогодні дещо сповільнилося в порівнянні з попередніми торговими днями.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

За її інформацією, індекс Української біржі станом на 12:00 впав всього на 1,59%. Папери індексної корзини трохи знижуються в районі 1-2%. Певне зростання показали папери лідери вчорашнього падіння, акції Алчевського (+0,43%) і Єнакієвского (+0,20%) металургійних заводів.

Як відзначила трейдер, позитивного сентименту українському ринку акцій сьогодні додав помірно позитивний зовнішній фон. Європейські і американські фондові біржі сьогодні торгуються в плюсі на тлі припинення падіння євро і його зміцнення по відношенню до долара, а також завдяки виходу сильної корпоративної звітності ряду компаній в Європі.