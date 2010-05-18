Експерти: активність на ринку єврооблігацій була високою

Активність на українському ринку єврооблігацій у понеділок, 17 травня, була високою.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, попит виріс в другій половині торгової сесії, коли стало відомо, що рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий рейтинг України з В- до В. Суверенні випуски закрилися зростанням на 0,5-0,75 пункту, «Нафтогаз» додав 0,5 пункту. У корпоративному секторі найбільш ліквідними були недавно випущені папери: ціни на «Метінвест» і МХП не змінилися, а ДТЕК трохи підріс.

На російському ринку у понеділок переважали покупці. «Росія-30» до закриття виросла на 0,5 пункту. Торги в корпоративному секторі проходили в бічному тренді, а покупці цікавилися в основному довгостроковими випусками «Газпрому». Невелика кількість операцій пройшла за паперами «Євразу» і РЖД, проте ціни залишилися на колишньому рівні.