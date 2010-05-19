«Сумиобленерго» і «Прикарпаттяобленерго» виставлять на торги у червні

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір виставити у червні на фондових біржах блокуючі пакети акцій «Сумиобленерго» і «Прикарпаттяобленерго».

Про це йдеться у щомісячному пооб’єктному плані приватизації, оприлюдненому сьогодні в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ неодноразово виставляв на біржові торги блокуючі пакети акцій «Сумиобленерго», «Прикарпаттяобленерго» і “Полтаваобленерго”, проте торги кожного разу відмінялися через відсутність заявок.

24 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови ФДМ Володимир РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд держмайна зняв з продажу ці держпакети. Він зазначив, що час для продажу блокуючих держпакетів обленерго «упущений, їхні контрольні пакети вже сформовані в одних руках».

25,02% акцій «Прикарпаттяобленерго»" належать державі і передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України".

25% + 1 акцією ВАТ «Сумиобленерго» управляє держава в особі Фонду держмайна.