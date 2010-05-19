Конкурс з продажу «Укртелекому» оголосять у серпні

Фонд державного майна планує в серпні цього року оголосити про проведення конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,79% пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це йдеться у щомісячному пооб’єктному плані-графіці приватизації Фонду держмайна, обнародуваному сьогодні в його офіційному виданні «Відомості приватизації».

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячному пооб’єктному плану-графіку приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМУ планував в грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує в 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

24 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд держмайна цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акцій ВАТ «Укртелеком». При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії складе близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація «Укртелекому» сьогодні складає 10 млрд. грн. В.Рябченко також відзначив, що фонд розраховує приватизовувати 67% пакет акцій компанії і залишити в держвласності блокуючий 25-процентний держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМУ, залишається за урядом.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого зв`язку (більше 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги широкосмугового доступу в Інтернет – більше 800 тис. абонентів, і послуги мобільного зв`язку – більше 460 тис. абонентів.

Дохід компанії в 2009 році виріс в порівнянні з 2008 р. на 2,9% і склав 8,4 млрд. грн.