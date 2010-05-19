Український фондовий ринок звалився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 травня, впав на 10,01% - до 1859,56 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на біржі становив 110 млн. 54 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 5,31% - до 768,09 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі становив 442 млн. 136 тис. грн.

Падіння українського фондового ринку відбувається на тлі зниження світових фондових майданчиків, обумовленого, в першу чергу, проблемами в єврозоні.