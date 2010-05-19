Український фондовий ринок звалився
18:28, 19 травня 2010Фондовий ринок
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Індекс УБ упав на 10,01%
Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 19 травня, впав на 10,01% - до 1859,56 пункту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на біржі становив 110 млн. 54 тис. грн.
Індекс ПФТС за підсумками сьогоднішніх торгів знизився на 5,31% - до 768,09 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі становив 442 млн. 136 тис. грн.
Падіння українського фондового ринку відбувається на тлі зниження світових фондових майданчиків, обумовленого, в першу чергу, проблемами в єврозоні.
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