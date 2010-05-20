Обвал на українському фондовому ринку продовжується

На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал - індекс ПФТС, на 16:05, впав на 12,16% - до 674,67 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс "Української біржі", на 16:08, впав на 9,68% - до 1679,60 пунктів.

Як зазначають експерти, на український фондовий ринок продовжує чинити негативний вплив ситуація в єврозоні.