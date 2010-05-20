Обвал на українському фондовому ринку продовжується
16:53, 20 травня 2010Фондовий ринок
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Індекс ПФТС впав на 12,16%
На українському фондовому ринку сьогодні стався обвал - індекс ПФТС, на 16:05, впав на 12,16% - до 674,67 пунктів, повідомляє сайт біржі.
Індекс "Української біржі", на 16:08, впав на 9,68% - до 1679,60 пунктів.
Як зазначають експерти, на український фондовий ринок продовжує чинити негативний вплив ситуація в єврозоні.
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