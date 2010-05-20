Чистий прибуток групи компаній «Альтана» склав 2 млн. грн.

17:25, 20 травня 2010
Фондовий ринок
0

За результатами 2009 року

За результатами діяльності у 2009 році чистий прибуток групи компаній "Альтана" склав 2 млн. грн.

Про це йдеться у прес-релізі, переданому агенству УНІАН.

Згідно з отриманою інформацією, дохід групи компаній від реалізації склав 510 961 млн. грн. При цьому обсяг операцій з цінними паперами інвестиційної компанії "Альтана Капітал" за 2009 рік склав 11,5 млрд. грн.

Як зазначають у прес-релізі, зміна обсягу операцій з цінними паперами і прибутків від реалізації в 2009 р. порівняно з 2008 р. (26,07 млрд. грн.) була зумовлена, передусім, слабкістю ринків на початку 2009 р. і низькою діловою активністю. Зростання показника чистого прибутку компанії (у 2008 р. - 113 тис. грн.) досягнуто завдяки збільшенню кількості операцій з організації та супроводу випусків цінних паперів, брокерських операцій, а також збільшенню прибутків від надання послуг з інвестиційного консалтингу.

Довідка УНІАН. До групи компаній "Альтана" входять "Альтана Капітал" (торги цінними паперами), "Альтана Асістанс" (консалтингові послуги) та "Фріленд Україна" (управління проектами).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter