За результатами діяльності у 2009 році чистий прибуток групи компаній "Альтана" склав 2 млн. грн.

Про це йдеться у прес-релізі, переданому агенству УНІАН.

Згідно з отриманою інформацією, дохід групи компаній від реалізації склав 510 961 млн. грн. При цьому обсяг операцій з цінними паперами інвестиційної компанії "Альтана Капітал" за 2009 рік склав 11,5 млрд. грн.

Як зазначають у прес-релізі, зміна обсягу операцій з цінними паперами і прибутків від реалізації в 2009 р. порівняно з 2008 р. (26,07 млрд. грн.) була зумовлена, передусім, слабкістю ринків на початку 2009 р. і низькою діловою активністю. Зростання показника чистого прибутку компанії (у 2008 р. - 113 тис. грн.) досягнуто завдяки збільшенню кількості операцій з організації та супроводу випусків цінних паперів, брокерських операцій, а також збільшенню прибутків від надання послуг з інвестиційного консалтингу.

Довідка УНІАН. До групи компаній "Альтана" входять "Альтана Капітал" (торги цінними паперами), "Альтана Асістанс" (консалтингові послуги) та "Фріленд Україна" (управління проектами).