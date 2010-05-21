Експерт: на фондових ринках посилилася паніка

На українському та міжнародних фондових ринках посилилася паніка.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він зазначив, що європейські індекси під час торговельної сесії в четвер, 20 травня, падали більш ніж на 3,5%, американські - більше 3%, а російські - більш ніж на 4%. Падіння цін на нафту склало більше 3%.

Стратег підкреслив, що індекс Української біржі впав більш ніж на 10% другий день поспіль. Упали всі металургійні акції: Алчевський меткомбінат знизився на 14,4%, Азовсталь - на 14%. Із лідерів падіння серед блакитних фішок виявилися «Укрсоцбанк», який опустився на 15%, і «Укрнафта» зі зниженням на 14%. Дуже добре трималися акції Авдіївського коксохіму (-1%).

Очевидно, на думку К.ЛИТВИНА, «інвестори панікують, розпродаючи все, що можуть». Технічно корекція в США може продовжитися до 1040 пунктів по S & P 500 - лютневого мінімуму. Поточний рівень цін українських акцій невиправдано низький, проте паніка може протривати, що призведе до подальших розпродажів. Стратег рекомендує інвесторам дочекатися стабілізації ситуації та почати купівлі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 20 травня, впав на 10,76% - до 685,48 пункту. Загальний обсяг торгів склав 151 млн. 755 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 11,62% - до 1643,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 104 млн. 121 тис. грн.