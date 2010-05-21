Експерт: ситуація на фондових ринках невизначена

Ситуація на світових фондових ринках складається досить невизначена.

Таку точку зору висловила в інтерв`ю кореспондентові УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Вона відзначила, що вчора індекс S&P 500 закрився нижче за рівень 200-денної середньої. «Така ситуація вельми насторожує - якщо S&P 500 не відновиться найближчими днями, можна чекати подальшого падіння американських фондових індикаторів, на що у свою чергу відреагує і решта світових ринків», - вважає аналітик.

О.ЄВДОЧЕНКО підкреслила, що в цілому на ринки знову повернулися побоювання щодо того, що криза в єврозоні приведе до уповільнення загальносвітового економічного зростання і проблем у банківській системі. Крім того, додала вона, негативу вчора додала статистика по ринку праці США, яка виявилася гіршою за прогнози, а також негативне значення індексу випереджаючих економічних індикаторів.

За словами аналітика, сьогодні ні у США, ні в Європі не публікуються важливі економічні дані. Проте інтерес викличе голосування в німецькому парламенті з питання про участь країни у формуванні фонду допомоги єврозоні у розмірі 750 млрд. доларів, вважає аналітик. Очікується, що дане питання буде вирішене позитивно, повідомила вона.