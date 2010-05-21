Боргова криза в Європі змусила світ усвідомити, що корпоративні папери можуть бути надійніші за державні.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН голова ради директорів групи компаній ICU, «Інвестиційний капітал Україна» Валерія ГОНТАРЄВА.

«Найголовніший урок, який інвестори вже почерпнули з сьогоднішньої ситуації, – це те, що дефолт суверенних запозичень може бути очевиднішим, аніж дефолт корпоративних позик емітентів цих же країн. А це може бути справжнім переворотом у думках інвесторів, який може привести до кардинального переосмислення ціноутворення фінансових інструментів на фінансових ринках і ринках капіталу», - вважає експерт. При цьому вона нагадала, що раніше ціна на будь-який фінансовий інструмент формувалася як процентні ставки за суверенною кривою прибутковості плюс корпоративна маржа, що відображає кредитний ризик кожного конкретного емітента.

Більше того, на думку В.Гонтарєвої, «ситуація з порятунком Греції вкрай оголила проблему, про яку всі знали, але ніхто не говорив вголос: державні борги ніхто не розглядав як суму до погашення, а завжди вважали їх сумою до рефінансування новими позиками. А низькі процентні ставки останніх років передбачали не дуже важку ношу для їх обслуговування у поточних бюджетах країн».