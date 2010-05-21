Експерт: Україна повинна винести уроки з кризи у Єврозоні

Україна повинна винести уроки з кризи у Єврозоні, вважає голова ради директорів групи компаній ICU, «Інвестиційний капітал Україна» Валерія ГОНТАРЄВА.

«Наші державні папери дотепер торгуються краще корпоративних. І це добре. Проте на прикладі Греції ми побачили, що відбувається з країнами, які починають інтенсивно запозичувати і не вирішують свої проблеми з фінансовою і податковою дисципліною. У випадку з Грецією всю важкість кризи узяв на себе Європейський центральний банк. А хто візьме такий вантаж у нашому випадку?», - підкреслила В.ГОНТАРЄВА.

За оцінками експерта, у найближчому майбутньому корпоративні папери першокласних емітентів можуть торгуватися на рівні державних, а то й краще. «На жаль, ситуація в Європі і паніка на міжнародних ринках зробить негативний вплив на вартість планованих запозичень наших емітентів. На сьогодні прибутковість корпоративних єврооблігацій українських емітентів знаходиться на рівні 11-12%, а державні облігації ще торгуються на рівні 8%. Ми чекаємо подальшого падіння вартості державних облігацій і, як наслідок, - збільшення прибутковості за цими облігаціями до рівня 10-11%. При цьому сильного падіння прибутковості в корпоративному сегменті ми не чекаємо», - відзначила експерт.