Експерт: на світових фондових ринках посилилися розпродажі

На міжнародних фондових ринках у даний час посилилися розпродажі.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, європейські й американські індекси закрилися у четвер, 20 травня, в глибоких мінусах на розпродажах, які посилилися. У США вийшла погана макростатистика: кількість первинних заявок на допомогу з безробіття минулого тижня виросли до 471 тис., тоді як ринок чекав зниження заявок до 440 тис. Крім цього, індекс випереджаючих індикаторів за квітень пішов у мінус, показавши -0,1%, що також гірше за очікування зростання на 0,2%. Негативне значення індексу вказує на погіршення ситуації в найближчому майбутньому.

Як повідомив К.Литвин, «індекс S&P 500 у четвер відкрився нижче 1100 пунктів, і ринок залила хвиля розпродажів. Індекс знизився на 3,9%, закрившись на рівні 1071 пункту». За підсумками торгів індекс DJIA впав на 3,6% до 10068 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 втратив 2,2%, закрившись на рівні 238 пунктів. Нафта марки WTI подешевшала на 1,9 долара - до 68 доларів за барель.

Швейцарський центробанк вчора вийшов з інтервенцією на валютний ринок, продаючи франки і купуючи євро, що стало каталізатором зростання євро до 1,26 євро/дол. Проте фондовим ринкам це не допомогло.

На думку стратега, «технічно все виглядає досить сумно. Індекс S&P 500 пробив рівень 200-денної середньої, що підвищує вірогідність зміни довгострокового тренду. Істотний рівень підтримки знаходиться на 1040 пунктах, що є мінімумом лютневої міні-корекції. У діапазоні 1000-1040 пунктів ринок має знайти істотну підтримку. Якщо ж вона буде пробита, то ринок офіційно перейде у ведмежу фазу».