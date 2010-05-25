На українському фондовому ринку знову обвал

На українському фондовому ринку сьогодні знову стався обвал – індекс «Української біржі», станом на 13:46, впав на 12,47% - до 1431,40 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс ПФТС станом на 13:42 впав на 5,26% - до 618,99 пунктів.

Як відзначають експерти, котирування українських акцій, як завжди, наслідують тренди світових ринків. Світові фондові ринки у вівторок впали до мінімальних значень з вересня 2009 року.