ФДМУ оцінив блокпакети трьох обленерго

Фонд державного майна України провів незалежну оцінку блокуючих державних пакетів акцій «Полтаваобленерго», «Сумиобленерго» і «Одесаобленерго», які планується виставити на продаж на фондових біржах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» у розмірі 25% + 1 акція оцінено в 190 млн. 183,5 тис. грн., пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» у розмірі 25% + 1 акція оцінено в 108 млн. 233,25 тис. грн., а пакет ВАТ «Одесаобленерго» у розмірі 25,006% – в 47 млн. 246,32 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ відповідно до затвердженого графіка приватизації планує виставити акції цих обленерго в травні-червні цього року на фондових біржах.

Раніше ФДМУ зняв з продажу блокуючі пакети акцій “Сумиобленерго”, “Прикарпаттяобленерго” і “Полтаваобленерго”, які до цього неодноразово виставлялися на біржах, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.