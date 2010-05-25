Акції США на відкритті втратили понад 2%

Американські індекси втратили більше 2 відсотків при відкритті услід за іншими ринками, які реагують на проблеми європейського банківського сектора і загрозу Північної Кореї на адресу Південної. повідомляє Рейтер.

До 17.34 МСК Dow Jones знизився на 2,16 відсотка до 9.848,88 пункту, індекс Standard & Poor`s 500 опустився на 2,22 відсотка до 1.049,82 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 2,38 відсотка до 2.160,97 пункту.

Після того, як Іспанія вдалася до порятунку місцевого банку, глобальні інвестори затурбувалися про стійкість світової фінансової системи.

Це відбилося на відношенні до акцій крупних банків і представників промисловості США. Котирування Bank of America Corp втратили 3,7 відсотка, алюмінієвого гіганта Alcoa Inc - подешевшали на 4,4 відсотка.

Неприйняття до ризикованих інструментів у гравців загострилося після сьогоднішнього обвалу азіатських майданчиків, які відреагували на попередження лідера Північної Кореї Ким Чим Іра завдати удару по Південній Кореї, лише якщо та нападе першою.

"Ми бачимо черговий раунд позбавлення від ризикової стратегії", - сказав аналітик ринку акцій в Jefferies & Co Артур Хоган.