Український фондовий ринок обвалився через низьку ліквідність

Причини різкого падіння Українського фондового ринку (окрім проблем на світових фінансових ринках) - це низька ліквідність і слабка внутрішня підтримка ринку.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку директор аналітичного департаменту інвестиційної групи "Сократ" Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, денний обсяг торгів на "Українській біржі" складає близько 100 млн. грн., а, наприклад, обсяг акцій у вільному обігу однієї тільки "Центренерго" складає 800 млн. грн. "Тобто, при паніці на ринку і бажанні інвесторів продати папери, український ринок не здатний повністю поглинути обсяг, що продається, у результаті, продавець вимушений істотно знижувати ціну і ринок провалюється", - сказав С. НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

За його словами, внутрішньої підтримки українського фондового ринку поки не досить, українські інституціональні інвестори (пенсійні фонди, страхові компанії, які розміщують свої резерви в ліквідних акціях, інститути спільного інвестування) істотно програють західним інвесторам за обсягом коштів, що інвестуються в український фондовий ринок. Західні ж інвестори дуже швидко реагують на будь-які новини, наприклад, збільшення вартості страхування суверенних ризиків, очікування зростання ставок і побоювання щодо зниження попиту на товарних ринках через скорочення бюджетних витрат і економічної кризи в ЄС.

Водночас С. НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ вважає, що остання хвиля продажів вже закінчується. На його думку, про це свідчить зниження обсягів торгів і розширення спредів по українських акціях, яке спостерігалося у вівторок. "Подальша доля ринку багато у чому залежатиме від ситуації на світових ринках, і в першу чергу від цін на товарних ринках. Поки ми дотримуємося оптимістичного сценарію розвитку українського фондового ринку в довгостроковому періоді", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками вчорашніх торгів індекс ПФТС впав на 6,15%, "Української біржі" - на 11,49%.