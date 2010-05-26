ФДМ може оголосити конкурс з продажу генкомпаній чи обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) не виключає можливості оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго в четвертому кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому він додав, що акції цих компаній уперше виставляють на продаж, тому вони потребують підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз в квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О. РЯБЧЕНКО також сказав, що на сьогодні загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній складає 9-9,5 млрд. грн.

За словами глави Фонду, у разі виставлення їх на продаж, їх загальна реалізаційна вартість може зрости до 11 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в управлінні НАК "Енергетична компанія України" знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній - "Донбас-", "Захід-", "Центр-" і "Дніпренерго".