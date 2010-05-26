Блокпакети обленерго можуть роздробити на дрібні частини

У разі відсутності попиту з боку покупців під час продажу на фондових біржах блокуючих пакетів акцій чотирьох обленерго - "Сумиобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Полтаваобленерго" та "Одесаобленерго" - вони будуть роздроблені на дрібніші пакети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, у разі дроблення розмір пакетів може скласти 1-5% статутного капіталу обленерго. При цьому О. РЯБЧЕНКО сказав, у нього вже відбулася із цього приводу нарада з учасниками фондового ринку.

Також він повідомив, що на сьогодні ФДМУ так і не передали планований до продажу блокуючий пакет акцій "Одесаобленерго".

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) провів незалежну оцінку блокуючих державних пакетів акцій "Полтаваобленерго" "Сумиобленерго" та "Одесаобленерго", які планують виставити на продаж на фондових біржах. Пакет акцій ВАТ "Полтаваобленерго" у розмірі 25% + 1 акція оцінено в 190 млн. 183,5 тис. грн., пакет акцій ВАТ "Сумиобленерго" у розмірі 25% + 1 акція оцінений в 108 млн. 233,25 тис. грн., а пакет ВАТ "Одесаобленерго" у розмірі 25,006% - в 47 млн. 246,32 тис. грн.

Відповідно до затвердженого графіка приватизації, ФДМУ планує виставити акції цих обленерго в травні-червні цього року на фондових біржах.

Раніше ФДМУ зняв з продажу блокуючі пакети акцій "Сумиобленерго" "Прикарпаттяобленерго" і "Полтаваобленерго", які до цього неодноразово виставлялися на біржах, проте, торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.