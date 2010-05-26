90% акцій ММК ім. Ілліча придбані в інтересах російської компанії

90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" були придбані на користь російської компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції заявив представник компанії "Формігос Холдинг ЛТД" (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ.

За його словами, компанії "Формігос Холдинг ЛТД", "Рівейн ЛТД", а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ "Іллічсталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б. ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що угода була здійснена у травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню протягом одного року. За його словами, для російської компанії, на користь якої здійснювалася угода, металургія є профільним бізнесом. "Ця компанія володіє металургійними активами в Україні, але доки ми не маємо повноважень її називати", - сказав Б. ПОДОЛЬСЬКИЙ і додав: "Я сподіваюся, що через два-три тижні ми зможемо надати детальнішу інформацію з приводу цієї угоди".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний директор ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" Володимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства.

"Це 100% брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються отримати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство йде вже більше року, ми навіть збори акціонерів не можемо провести", - заявив В. БОЙКО.

При цьому він підкреслив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, збори акціонерів ТОВ "ММК імені Ілліча", заплановані на кінець квітня цього року, були перенесені на пізніший термін.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Іллічівець", причиною перенесення дати зборів стала прийняте 18 березня Донецьким господарським судом ухвала, якою реєстраційній компанії забороняють видачу реєстру акціонерів. "Цією ухвалою суд, ще навіть не приступивши до розгляду питання, а лише для забезпечення позову, порушуючи статтю 67 Господарського процесуального кодексу України, приймає рішення, яке унеможливлює проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", - сказано в інформації газети.

"Іллічівець" також нагадує, що це вже не перше попереднє визначення суду. Для аналогічного забезпечення позову на 14 тисяч акцій суд ще 12 травня 2009 року прийняв постанову, якою заборонив рух понад 3 млрд. акцій, чим явно перевищив доцільний рівень забезпечення вимог. На підприємстві переконані в тому, що усе те, що відбувається, є ланцюгом добре спланованої рейдерської атаки на акціонерне товариство.

Згідно з інформацією газети "Іллічівець", рішення суду в забезпечення позовів оскаржене.

ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" - одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2% порівняно з 2008 роком.

ВАТ "ММК імені Ілліча" - колективне підприємство. Власником контрольного пакету акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ "Ілліч-сталь". У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.