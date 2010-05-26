Азаров: уряд випустить ПДВ-облігації на 20 млрд. грн.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на загальну суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва в регіонах.

Він також сказав, що операторами розміщення облігацій виступлять "Укрексімбанк" і "Ощадбанк". "Найближчим часом ми консолідуємо зобов’язання держави з ПДВ. Казначейство отримає обгрунтування за кредитними зобов'язаннями. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов'язання держави з виплат. Дисконт планується на рівні не більше 10% ", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.