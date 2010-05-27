Експерти: інвестори нарешті дочекалися відновлення

Інвестори нарешті дочекалися відновлення українського фондового ринку: вчора вітчизняні індекси стрімко виросли.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс Української біржі в середу зробив рекордний стрибок і продовжив підйом навіть після того, як опівдні торгова сесія була тимчасово припинена через надмірний зростання цін на папери. Позитивна динаміка російських індексів і дані зі США, які перевищили всі очікування, додали оптимізму і привели до вражаючого зростання українського фондового ринку.

В огляді наголошується, що папери банківського сектору і металургії в середу росли більше за інші: Алчевський металургійний комбінат (+25,96%), Авдєєвський коксохімічний завод (+21,65%), «Райффайзен банк Аваль» (+20,37%), «Центренерго» (+20%), «Донбассенерго» (+24,53%), Єнакіївський металургійний завод (+15,63%), Крюковській вагонобудівний завод (+20,50%), Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (+25,58%), шахта «Красноармейськая-западная №1» (+20,83%).

За інформацією аналітиків, українські акції на зарубіжних фондових ринках показали не таку велику торгову активність. Відносно низький рівень торгів спостерігався в паперах «Кернела» і «Астарти».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 26 травня, підвищився на 7,70% – до 660,39 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 543 млн. 418 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 18,21% – до 1710,94 пункту. Загальний обсяг торгів склав 98 млн. 466 тис. грн.