Експерти: попит на українські єврооблігації поновився

Вчора поновився попит на єврооблігації українських емітентів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, впродовж вчорашнього дня суверени торгувалися за вищою ціною і закрилися з приростом в діапазоні від 0,5 до 1,5 процентного пункту. У секторі корпоративних облігацій ДТЕК, «Метінвест» і «Миронівський хлібопродукт» показали високу ліквідність при стабільному попиті впродовж всієї торгової сесії. Певна торгова активність спостерігалася відносно суверенних облігацій, облігацій «Альфа-банка» і «Азовсталі», ціни на які виросли за підсумками дня.

В огляді наголошується, що на російському ринку євробондів в середу переважав попит на держоблігації і найбільш ліквідні папери корпоративного сектора. Облігації серії Russia-30 виросли на 1 процентний пункт, тоді як корпоративні облігації виросли на 0,5-1,5 процентного пункту за час торгової сесії.