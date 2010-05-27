Експерт: ріст українського фондового ринку може становити 30-35%

Зростання українського фондового ринку за підсумками 2010 р. може становити 30-35%.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

За його словами, на фондовому ринку України в травні спостерігалася не просто корекція, його накрила хвиля розпродажів. На думку В.ОЛЕКСЮКА, падіння цін на вітчизняні акції в рази перевершує зниження вартості європейських паперів, що пояснюється нерозвиненістю вітчизняного ринку і його неліквідністю.

За його словами, до кінця літа український фондовий ринок залишиться в районі дна, якого він досяг. Проте на початку осені, на думку експерта, варто чекати на початок відновлення майданчиків, без різкої динаміки, яка спостерігалася на початку поточного року.

За словами В.ОЛЕКСЮКА, ризики України значно переоцінені, вони мають бути нижчими, оскільки макроекономічна статистика країни за перший квартал свідчить про стабілізацію і початок відновлення економіки.

Довідка УНІАН. X-Trade Brokers – брокерський дім з центральним офісом у Варшаві (Польща), що спеціалізується на фінансових інструментах, які торгуються без реальної поставки. X-Trade Brokers надає своїм клієнтам сервіс зі здійснення торгових операцій на міжнародних фінансових ринках.

У 2005 р. компанія X-Trade Brokers вийшла на український ринок.