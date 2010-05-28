Україна може відкласти випуск єврооблігацій

Україна може перенести на пізніший термін випуск єврооблігацій, який планувалося здійснити в червні.

Про це в інтерв'ю виданню "Урядовий Кур'єр" заявила директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Ольга БАШИНСЬКА.

"Відповідно до графіка планувалося здійснити такий випуск у кінці червня. Але проблеми в європейській економіці і так звана "європейська боргова криза" стали причиною погіршення ситуації на ринку капіталу і, відповідно, прибутковості єврооблігацій. Тому, за умови подальшого погіршення ситуації в єврозоні, ми не унеможливлюємо відстрочення випуску українських євробондів", - сказала О. БАШИНСЬКА.

За її інформацією, якщо до загострення проблем в Греції середня ставка прибутковості за українськими державними єврооблігаціями складала 6,8% річних, то на сьогодні вона підвищилася до 8-9%, а це робить випуск єврооблігацій не таким привабливим.

Як повідомляли, у середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

Обсяг запозичень, передбачений державним бюджетом України на 2010 рік, складає 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн. З них внутрішні запозичення планують на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тис. грн. (у т. ч. випуск ОВДП на суму 47,85 млрд. грн. для прямого фінансування бюджету і 18,34 млрд. грн. - для фінансування стабілізаційного фонду), зовнішні - на рівні 34 млрд. 068 млн. 110,9 тис. грн. (у т.ч. пряме фінансування бюджету - випуск облігацій зовнішньої держпозики - 10,4 млрд. грн., позика Міжнародного валютного фонду - 16 млрд. грн., кредит Всесвітнього банку - 4 млрд. грн., фінансування проектів розвитку - кредити Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Японського банку міжнародної співпраці (323,96 млн. грн.) - 3,67 млрд. грн.