Експерт: слабкість українських акцій відновилася

На українському фондовому ринку зросли обороти торгів, але слабкість акцій при цьому поновилася.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, на європейських майданчиках у п`ятницю, 28 травня, спостерігалася бічна динаміка торгів, а американські індекси знижувалися. Індекс Української біржі також торгувався волатильно, в цілому показуючи динаміку зниження. Проте з локального дна, досягнутого у вівторок, індекс УБ зріс на 25%.

К.ЛИТВИН підкреслив, що обсяг торгів на УБ у п`ятницю склав рекордні 140 млн. грн. (без урахування термінового ринку). В індексі УБ лідером падіння стали акції Авдїївського коксохіму (-5%) і банку «Форум» (-4,9%). Стратег рекомендує інвесторам знижувати ризики інвестиційного портфеля і виходити з неліквідних позицій, оскільки відскік, найімовірніше, буде тимчасовим, і падіння котирувань незабаром може поновитися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 28 травня, підвищився на 1,94% - до 737,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 256 млн. 817 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,34% - до 1813,00 пункту. Загальний обсяг торгів склав 150 млн. 332 тис. грн., з них торги на терміновому ринку склали 10 млн. 511 тис. грн.