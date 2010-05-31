ФДМУ поки що не перерахували акцій ЧСЗ

Фонд державного майна (ФДМ) доки не отримав офіційного рішення суду про повернення 90,25% акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" (ЧСЗ) у державну власність. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

За інформацією прес-служби, на цей момент на рахунок ФДМ акції ЧСЗ не зараховані.

У ФДМ також висловили припущення, що рішення госпсуду про повернення акцій ЧСЗ оскаржать в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 28 травня задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фонд державного майна України незаконно продав і надалі перепродано акції ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" (ЧСЗ, м. Миколаїв) у розмірі 90,25% статутного фонду і зобов'язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Як сказано в повідомленні Генпрокуратури, за результатами проведеної перевірки були встановлені численні порушення вимог чинного законодавства у приватизації пакету акцій.

Довідка УНІАН. 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" придбало ВАТ "Миколаївська малотонажна верф" (нині ВАТ "Судмашпром"), яке раніше контролювали бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте, у грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

На сьогодні 90,25% акцій ДАХК "ЧСЗ" належить ВАТ "Херсонський суднобудівельний завод", яке у кінці 2007 року придбало цей пакет акцій у ВАТ "Судмашпром" (м. Миколаїв).

Херсонський суднобудівельний завод і Чорноморський суднобудівельний завод входять до складу формованого суднобудівельного холдингу ЗАТ "Смарт-холдинг".