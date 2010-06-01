Провідні американські індекси знижуються на відкритті торгів

Провідні американські фондові індекси знижуються на відкритті торгів у вівторок на тлі уповільнення зростання ділової активності в Китаї і США, а також із-за риски поширення боргової кризи Європи, що зберігається, на світову економіку, повідомляє РІА Новості.

Індекс DJIA на торгах в Нью-Йорку за станом на 18.01 мск опустився на 0,23% - до 10112,90 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 втратив 0,42% і виявився на рівні 1084,82 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ просів на 0,09% - до 2255 пунктів.

"Проблема з даними по Китаю полягає в тому, що вони були опубліковані в непідходящий момент, - розповів агентству Bloomberg керівник фондами Ofi Patrimoine Жак Порта (Jacques Porta). - Це сталося на тлі боргових проблемах, що зберігаються, в Європі. Ми знаходимося за ситуації, коли важко щось прогнозувати".

Американські інвестори негативно відреагували на опублікованих у вівторок дані по динаміці ділової активності в оброблювальній промисловості в Китаї за квітень поточного року. За даними Федерації логістики і закупівель КНР, показник в даний період знизився - до 53,9 пункту проти 55,7 пункту місяцем раніше.

Аналітики, опитані агентством Bloomberg, прогнозували зменшення індикатора лише до 54,5 пункту. Показник, що перевищує 50 пунктів, вказує на зростання ділової активності в досліджуваному секторі. Дешевшають на відкритті торгів акції компаній нафтового і енергетичного сектора, що викликане невдалими спробами зупинити витік нафти в Мексиканській затоці. Керована британською нафтовою компанією BP платформа Deepwater Horizon затонула біля берегів штату Луїзіана 22 квітня після 36-годинної пожежі, що послідувала услід за потужним вибухом. Витік нафти, яка почалася услід, вже завдав збитку штатам Луїзіана, Алабама, Міссісіпі і загрожує регіону екологічною катастрофою. На торгах в Лондоні акції BP звалилися на 15% після інформації, що з`явилася, про те, що компанія відмовилася від спроби запобігти подальшому витоку нафти за рахунок затоки важкої технологічної рідини в аварійну свердловину. Додатковим негативом для торгівельних майданчиків США у вівторок стало падіння курсу євро до долара до мінімального за чотири роки рівня. Так, єдина для 16 країн єврозони валюта подешевшала до 1,2111 долара за євро, що є мінімальним показником з 14 квітня 2006 року. Інвестори побоюються, що боргова криза продовжить поширюватися по регіону, зачіпаючи все нові і нові країни.

Також учасники ринку бачать загрозу в тому, що запланована в окремих країнах Європи фіскальна консолідація може серйозно пошкодити економічному зростанню в державах єврозони. Змішаний вплив на настрої учасників ринку зробив звіт Інституту управління постачаннями (Institute for Supply Management, ISM), згідно якому індекс ділової активності в секторі оброблювальної промисловості США (ISM Manufacturing) знизився в травні на 0,7 процентного пункту в порівнянні з квітнем і склав 59,7%.

Аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, прогнозували зниження показника за звітний період до 59,4%. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.