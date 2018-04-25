На фондовому ринку криза ідей: інвестори у ступорі

Складається враження, що гравці фондового ринку вже нічим, окрім фінансових проблем низки країн Європи, не цікавляться. При цьому минулого тижня негатив був посилений ще й іншим чинником. Макроекономічна статистика в США (і в Європі в цілому теж), що демонструє протягом тривалого часу незмінно відмінні результати, дала збій. Внаслідок цього інвестори засумнівалися у відновленні американської і, загалом, світової економіки.

Понеділок, 24 травня, на українських фондових біржах був вихідний. У вівторок вітчизняний ринок обвалився. Індекс ПФТС впав на 6,15% – до 613,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 232 млн. 765 тис. грн. Індекс Української біржі при цьому обвалився на 11,49% – до 1447,42 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 73 млн. 205 тис. грн.

Директор аналітичного департаменту інвестиційної групи «Сократ» Сергій Невмержицький вважає, що причини різкого падіння Українського фондового ринку (крім проблем на світових фінансових ринках) - це низька ліквідність і слабка внутрішня підтримка ринку. Так, денний обсяг торгів на Українській біржі складає близько 100 млн. грн., а, наприклад, обсяг акцій у вільному обігу однієї тільки "Центренерго" складає 800 млн. грн. "Тобто при паніці на ринку і бажанні інвесторів продати папери, український ринок не здатен повністю поглинути обсяг, який продається, у результаті, продавець змушений істотно знижувати ціну і ринок провалюється", - відзначив аналітик.

За його словами, внутрішньої підтримки українського фондового ринку поки недостатньо, українські інституційні інвестори (пенсійні фонди, страхові компанії, що розміщують свої резерви в ліквідних акціях, інститути спільного інвестування) істотно програють західним інвесторам за обсягом коштів, які інвестуються в український фондовий ринок. Західні ж інвестори дуже швидко реагують на будь-якого роду новини, наприклад, збільшення вартості страхування суверенних ризиків, очікування зростання ставок і побоювання щодо зниження попиту на товарних ринках через скорочення бюджетних витрат і економічну кризу в ЄС.

У середу, 26 травня, світові фондові ринки продемонстрували різноспрямований рух, знаходячись під впливом невизначеного тренда євро. Українські ж індекси цього дня «відігралися по повній» і виросли значно.

Як відзначив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, в середу Європа закрилася в плюсі, Америка – в мінусі. Європейські та російські індекси показали упевнене зростання після зниження американських ринків з лютневих мінімумів у вівторок. Американські ринки в першій половині дня також показували упевнене зростання, проте під закриття торгів пошли в мінус через зниження євро до чотирирічних мінімумів в 1,21 дол./євро. Макроекономічні дані, які вийшли в США, в цілому були позитивними. Замовлення на товари тривалого користування збільшилися на 2,9% в квітні, перевищивши ринкові очікування приросту на 1,3%. Продажі первинної нерухоості в США у квітні виросли на 14,8% – до 504 тис. будинків, багато в чому завдяки державним субсидіям, які закінчилися у кінці квітня. За підсумками торгів середи індекс S&P 500 знизився на 0,6% – до 1067 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 виріс на 2,4% – до 237 пунктів.

Стратег підкреслив, що американський ринок знайшов підтримку на рівні 1040-1050 пунктів по індексу S&P 500. Консолідація ринку на цих низьких рівнях вже п`ятий день поспіль технічно не є позитивною ознакою і вказує на силу нисхідного тренду. Проте, фонд-менеджери купують дешеві акції на тлі сильних корпоративних результатів і макродинаміки, що в цілому поліпшується. Це і створює підтримку фондовому ринку.

За словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яни Лаврик, «одержавши позитивні сигнали із зовнішніх ринків, гравці скористалися можливістю поспекулювати з паперами, які значно подешевшали за останній місяць». Позитивний фон на відкритті створив висхідний рух американських індексів, а також позитивне відкриття європейських і російських майданчиків. Уряди європейських країн висловлють готовність подолати бюджетні дефіцити і оприлюднять заходи зі скорочення бюджетних витрат, що заспокійливо діє на інвесторів.

Аналітик повідомила, що торги на Українській біржі в середу відкрилися підвищенням на 4,5%, але інвестори злякалися такого різкого підвищення, оскільки вже багато разів прагнення до зростання відразу ж присікалися новими розпродажами. У результаті на відкритті ліквідність була низькою, спреди за паперами розширилися. Але після упевненого руху вгору європейських майданчиків покупки стали активнішими. Торги на УБ навіть зупинялися на 1 годину у зв`язку з перевищенням 15%-го підвищення індексу. Зростання окремих паперів було набагато вище – більше 30%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в середу підвищився на 7,7% – до 660,39 пункту. Загальний обсяг торгів склав 543 млн. 418 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 18,21% – до 1710,94 пункту. Загальний обсяг торгів склав 98 млн. 466 тис. грн.

Четвер, 27 травня, був позначений бурхливим ростом і на світових, і на українських фондових майданчиках. При цьому тривожний симптом – не дуже обнадійливі новини економіки США – виявився сильнішим.

За словами К.Литвина, міжнародні ринки виросли, не зважаючи на дещо негативні макроекономічні дані. Зростання ВВП США за перший квартал було переглянуте на зниження - з 3,2% до 3%, тоді як ринок чекав перегляду у кращий бік - до 3,4%. Первинні заявки на посібник з безробіття також виявилися гіршими за очікування – на рівні 460 тис. проти ринкового консенсусу 455 тис.

Стратег повідомив, що за підсумками торгів четверга індекс S&P 500 збільшився на 3,3% до 1103 пунктів. Однією з причин зростання стала заява китайського центробанку, що він не збирається продавати свої європейські суверенні активи. Ця заява розвіяла тривоги, що опустили євро до чотирирічного мінімуму днем раніше. Євро відновився до 1,24 дол./євро. Сильне зростання цін на нафту у четвер також сприяло росту фондових індексів. Нафта марки WTI у торгах на NYMEX подорожчала на 3 долари до 74,5 долара за баррель.

Що ж до вітчизняного фондового ринку, то у четвер відбулася ще одна важлива подія, яка стала черговим кроком у його формуванні. Цього дня на Українській біржі почалися торги у секції строкового ринку. До цього, з 28 квітня ц.р., торги на троковому ринку проходили у режимі дослідної експлуатації, в рамках якої учасники торгів налагоджували взаємодію систем інтернет-трейдингу, внутрішнього і бухгалтерського обліку з торговою системою біржі.

За словами голови правління ВАТ «Українська біржа» О.Ткаченко, в основу строкового ринку Української біржі закладені торгова платформа, система гарантійного забезпечення РТС і технологія торгів з Центральним контрагентом. Першим інструментом, який був запущений на терміновому ринку Української біржі, став розрахунковий ф`ючерсний контракт на індекс українських акцій з двома термінами виконання – 15 червня і 15 вересня. До початку торгів вже 24 компанії були допущені до торгів на терміновому ринку, і 10 з них надають приватним інвесторам доступ до торгів через Інтернет.

На думку президента компанії «Проспект Інвестментс» Володимира Сиренко, строковий ринок відкриває перед інвесторами українського фондового ринку нові можливості. Серед таких перспектив він відзначив страхування операцій на фондовому ринку, широкі можливості для спекулятивної гри як на підвищення, так і на зниження, а також торгівлю «з великим плечем». В.Сиренко упевнений, що цей ринок буде цікавий як довгостроковим інвесторам, так і внутрішньоденним спекулянтам.

«Інструменти термінового ринку дозволяють страхувати ризики, але в той же час вимагають підвищеної уваги з погляду ризик-менеджменту. Тому ми рекомендуємо приватним інвесторам уважно поставитися до цього інструменту і ретельно продумувати свої інвестиційні стратегії, працюючи на ринку деривативів», - підкреслив В.Сиренко.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер підвищився на 9,54% – до 723,41 пункту. Загальний обсяг торгів склав 437 млн. 729 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 7,24% – до 1834,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 129 млн. 317 тис. грн., з них торги на терміновому ринку - 8 млн. 938 тис. грн.

У п`ятницю, 28 травня, український ринок проявив високу волатильність. У свою чергу, світові фондові біржі показали падіння на тлі збільшення проблем у Євросоюзі.

На думку аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександра Кушнарьова, негативний тренд буде на українському фондовому ринку ще тривалий час. Ймовірно, допускає він, «нас чекає бічна, при цьому волатильна, динаміка індексів: окремі періоди зростання чергуватимуться з днями корекції». Періоди високої волатильності торгівці використовують для спекулятивної торгівлі, заробляючи на внутрішньоденних коливаннях по кілька разів відкриваючи і закриваючи позиції, про що свідчать рекордні обсяги торгів, які фіксуються другий день поспіль, вважає аналітик.

Як підкреслив А.Кушнарьов, стрімкий підйом, який Українська біржа демонструвала у середині тижня, у п`ятницю знов змінився падінням. Початок сесії на УБ видався суперечливим. Проігнорувавши позитивний зовнішній фон, біржа відкрилася помірним падінням індексу, проте після декількох хвилин ринок вже знаходився в плюсі. До 12:00 біржовий індикатор досяг позначки в 1880 пунктів. Пообіді на біржі почалося поступальне зниження. Зовнішніх передумов для зміни настрою у вітчизняних торгівців не було, оскільки зарубіжні майданчики до цього моменту знаходилися в позитивній зоні. Негатив, імовірно, пов`язаний із загальною нестабільністю ринку. Ближче до кінця сесії індекс закріпився в мінусі. Тиск на ринок чинили слабка статистика щодо особистих витрат і індекси ділової активності в США. Спроби трейдерів переламати хід торгів виявилися невдалими.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю підвищився на 1,94% - до 737,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 256 млн. 817 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 1,34% - до 1813,00 пункту. Загальний обсяг торгів склав 150 млн. 332 тис. грн., з них торги на терміновому ринку - 10 млн. 511 тис. грн.

К.Литвин відзначив, що у п`ятницю рейтингове агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Іспанії з AAA до AA+ на побоюваннях, що скорочення госрасходов зробить негативний вплив на зростання іспанської економіки. Пониження рейтингу викликало розпродажі євро, який знизився з 1,24 до 1,22 дол./євро, а також негативно позначилося на фондових індексах. За підсумками п`ятничних торгів індекс S&P 500 впав на 1,2% - до 1089 пунктів, індекс DJIA знизився на 1,2% - до 10137 пунктів, європейський широкий індекс DJ Stoxx 600 втратив 0,3%, закрившись на позначці 244 пунктів. Нафта марки WTI подешевшала на USD 0,5 долара - до 74 доларів за баррель.

У цілому минулий тиждень на фондових ринках запам`ятався волатильністю, що посилилася на тлі поглиблення фінансових труднощів в країнах Європи і негативних новин американської економіки.

В аналітичному огляді компанії Astrum Investment Management відзначається, що на даний момент інвестори ще дійшли консенсусу, завершилася корекція на фондових ринках, чи зростання впродовж середини минулого тижня було лише невеликим зниженням на тлі низхідного тренда. Падіння світових фондових ринків припинилося, змінившись періодом високої волатильности. Індекс очікуваної волатильности VIX рівний 32%, що є високим рівнем і підтверджує невпевненість ринку в подальшому розвитку ситуації. За підсумками тижня індекс DJIA знизився на 0,6% до 10136 пунктів, зниження індексу за травень склало 7,9%. Ширший індекс S&P500 виріс на 0,16% до 1089 пунктів, проте за місяць індекс також показав негативний результат - падіння на 8,2%. Місячне зниження основних фондових індексів США стало найбільшим з лютого 2009 року.

На думку аналітиків Astrum Investment Management, багато в чому різка корекція викликана тривалим періодом стійкого зростання і не є свідченням фундаментальних ринкових проблем. У той же час, з упевненістю говорити про досягнення ринком локального дна ще рано, і не виключено, що зниження продовжиться. Минулий тиждень також не відзначився оптимістичною макростатистикою. ВВП США за перший квартал 2010 року був переглянутий у бік зниження. За уточненими оцінками, ВВП США виріс на 3% (попередня оцінка - 3,2%), замість очікуваних 3,5%. Одночасно особисті витрати споживачів в США в квітні залишилися без змін, тоді як консенсус очікувань аналітиків знаходився на рівні зростання на 0,1%. При цьому особисті витрати були незмінними на тлі зростання особистих доходів громадян США в квітні на 0,4%. Це свідчить про схильність споживачів США до збіьшення заощаджень, що є негативним сигналом, оскільки може стримувати відновлення економіки США. Це також сигналізує про збереження невпевненості домогосподарств у позитивних тенденціях на ринку праці.

Аналітики підкреслюють, що триває процес зниження рейтингів у ЄС, що не дає євро відскочити від мінімальних значень. Таким чином, Південна Європа залишається джерелом негативних новин, провокуючи нервозність інвесторів. Курс валют завершив минулий тиждень біля позначки 1,23 дол./євро.

Як бачимо, інвестори зараз розгублені, про що свідчить надзвичайна волатильність фондових ринків. Чітких прогнозів щодо подальшого руху індексів і, тим паче, розвитку світової економіки, немає. Невпевненість посилюється, і, природно, гравці на біржах бояться ризикувати. А вітчизняний ринок цінних паперів, як і раніше, не має внутрішніх ідей для інвестування.

Ігор Галичак (УНІАН)