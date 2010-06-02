"Кредит-Рейтинг" розробило регіональну рейтингову шкалу країн СНД

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" презентувало регіональну рейтингову шкалу країн СНД.

Під час презентації, яка пройшла в УНІАН, генеральний директор «Кредит-Рейтинг» Станіслав ДУБКО зазначив, що рейтингова шкала призначена для оцінки кредитного ризику позичальника, що здійснює свою діяльність на території країн СНД, а також оцінки окремих боргових інструментів таких позичальників.

«Ми зробили важливий крок у реалізації своєї глобальної стратегії розвитку, - сказав С.ДУБКО, - рейтингова оцінка за регіональною рейтинговою шкалою дає можливість порівняти кредитоспроможність різних за своєю суттю суб`єктів економіки – суверенний уряд, органи місцевого самоврядування, банки, страхові компанії, підприємства різних секторів економіки - всередині окремого регіону».

За словами гендиректора, необхідність створення такої шкали виникла, серед іншого, також і внаслідок того, що покриття країн СНД міжнародними рейтингами не є повним. «Покритий не весь регіон, а лише 5 країн мають рейтингові оцінки за міжнародною шкалою», - сказав С.ДУБКО.

Регіон у даному контексті є низкою країн, об`єднаних тісними торговельно-економічними зв`язками, зіставним рівнем розвитку трансформаційних процесів і соціально-економічного розвитку. Рейтинги за регіональною шкалою СНД надалі можуть служити індикаторами, що дозволяють порівняти між собою кредитоспроможність компаній, розташованих у різних країнах регіону. Порівняно з рейтинговою оцінкою за шкалами міжнародних рейтингових агентств, рейтинги за регіональною шкалою СНД несуть більший обсяг корисної інформації для внутрішньорегіонального інвестора.

Суверенні кредитні рейтинги за регіональною шкалою присвоєні 11 країнам СНД. Найвищий суверенний рейтинг cisААА присвоєно Російській Федерації. Україна віднесена до категорії cisА, до якої включено країни, що зберігають достатньо високі показники соціально-економічного розвитку й бюджетно-фінансової забезпеченості, але чиї рейтинги обмежуються низкою індивідуальних стримуючих чинників. Найнижчі суверенні кредитні рейтинги за регіональною шкалою СНД присвоєно Республіці Таджикистан і Киргизькій Республіці в зв`язку з високими ризиками внутрішньополітичних конфліктів.

Суверенні кредитні рейтинги за регіональною шкалою СНД розділені на дві категорії рівнів: спекулятивні (від cisD до cisBB) та інвестиційні (від cisBBB до cisAAA). Рейтинг cisD означає дефолт, а cisAAA – найвищу кредитоспроможність позичальника. Є також проміжні значення, які позначаються знаками плюс (+) або мінус (-). Кожен рейтинг має прогноз, який може бути стабільним, позитивним, негативним і таким, що розвивається. "Стабільний" прогноз означає, що на даний момент немає передумов для зміни рейтингу протягом року. Прогноз "такий, що розвивається" вказує на високу вірогідність того, що рейтинг може змінитися протягом року. "Позитивний" прогноз вказує на можливість його підвищення протягом року, "негативний" – на можливість пониження.