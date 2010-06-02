Фондові ринки торгувались з підвищеною волатильністю

Фондові і сировинні ринки у вівторок, 1 червня, торгувалися з підвищеною волатильністю.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його інформацією, усередині дня ф'ючерси на індекс S&P 500 змінювали динаміку три рази, падаючи у першій половині дня, відростаючи після відкриття американських торгів і знову падаючи під їх закриття. При цьому, діапазон торгів був дуже широким: більше 20 пунктів по індексу S&P 500 і 4 доларів по нафті.

Як повідомив К. ЛИТВИН, у США у вівторок вийшли ледь позитивні дані. Індекс виробничої активності від інституту управління постачаннями знизився у травні до 59,7 пункту, тоді як ринок чекав падіння до 59 пунктів. Витрати на будівництво нерухомості у квітні виросли на 2,7%, також краще від ринкових очікувань про стагнацію цього показника. У результаті американський ринок показав упевнене зростання після відкриття торгів, відігравши падіння європейської сесії першої половини дня. Проте, ралі видихалося під закриття ринків, і індекс S&P 500 впав на 20 пунктів за 2 години. Можливо, причиною розпродажів стала новина про обстріл ізраїльських літаків ліванськими зенітними установками. Геополітична нестабільність на Далекому і Близькому Сході нагнітає нестабільність і підвищену волатильність на світових майданчиках.

Стратег зазначив, що вже четвертий день ринки тупцюють на одному місці, не показуючи певної динаміки. Проте, тренд на міжнародних майданчиках як і раніше залишається низхідним. І в п'ятницю, і у вівторок на американських ринках посилювалися розпродажі під закриття торгів, що є негативною ознакою. За підсумками вчорашніх торгів індекс S&P 500 впав на 1,7% до 1070 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 підріс на 0,15% до 245 пунктів. Нафта марки WTI подешевшала на 1,4 долара - до 72,6 долара за барель.