Об'єктивно оцінити блокпакети обленерго, що приватизовуються, складно

На сьогоднішній день складно визначити об`єктивну вартість блокуючих пакетів акцій "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго" і "Одесаобленерго", які Фонд державного майна України (ФДМ) планує виставити на фондових біржах.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, виходячи з ринкових котирувань на акції даних підприємств, складно визначити об`єктивну вартість даних активів, оскільки різниця між ціною покупки і ціною продажу складає 100% і вище.

Наприклад, за словами аналітика, акції «Полтаваобленерго» на Українській біржі котируються по 2,25 грн. (покупка) /4,75 грн. (продаж). В той же час, ціна останньої операції складає 1,5 грн., виходячи з якої вартість 25% пакету акцій складає 83 млн. грн. «Відповідно, зацікавлені інвестори не хочуть переплачувати», – відзначила О.Євдоченко.

Як повідомляв УНІАН, ФДМ оцінив пакет акцій ОАО «Полтаваобленерго» у розмірі 25% + 1 акція в 190 млн. 183,5 тис. грн., пакет акцій ОАО «Сумиобленерго» у розмірі 25% + 1 акція – в 108 млн. 233,25 тис. грн., а пакет акцій ОАО «Одесаобленерго» у розмірі 25,006% – в 47 млн. 246,32 тис. грн.

Фонд держмайна відповідно до затвердженого графіка приватизації планує виставити акції цих обленерго цього року на фондових біржах.

Раніше ФДМ зняв з продажу блокуючі пакети акцій “Сумиобленерго”, “Прикарпаттяеобленерго” і “Полтаваобленерго”, які до цього неодноразово виставлялися на біржах, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.