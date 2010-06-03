Янукович вимагає завершити приватизацію держмайна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає протягом 5 років завершити приватизацію державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".

"Ставлю завдання: завершити протягом 5 років приватизацію державного майна як широкомасштабний проект трансформації державної власності", - підкреслив Президент.