Янукович вимагає завершити приватизацію держмайна
17:25, 03 червня 2010Фондовий ринок
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Протягом 5 років
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає протягом 5 років завершити приватизацію державного майна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".
"Ставлю завдання: завершити протягом 5 років приватизацію державного майна як широкомасштабний проект трансформації державної власності", - підкреслив Президент.
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