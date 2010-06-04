Приватизація від Януковича - загроза існуванню України

Турчинов вважає, що ініційована Януковичем “тотальна” приватизація є загрозою існуванню України

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Київ. 4 червня. УНІАН. Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що ініційована Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ “тотальна” приватизація державного майна є загрозою існуванню України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, про це він сказав учора в ефірі "5 каналу”.

“Механізм приватизації від ЯНУКОВИЧА, коли він за п’ять років збирається розпродати все державне майно, - корпоративний дерибан власності. Тотальна приватизація у виконанні такої команди – загроза і національній безпеці і взагалі самому існуванню, України", - заявив О.ТУРЧИНОВ, зазначивши, що саме таким чином відбувалась перша приватизація "Криворіжсталі".

За словами О.ТУРЧИНОВА, “коли В.ЯНУКОВИЧ говорить про тотальну приватизацію, треба розуміти, що йдеться, в тому числі, і про газотранспортну систему, і ядерні об‘єкти – ядерні електростанції, залізницю та інші інфраструктурні речі, на яких базується сьогодні незалежність України”.

"Атомні електростанції приватизувати – це нонсенс, я не говорю вже про приватизацію "Укрзалізниці", яку вони планували в 2004-2005 роках", - наголосив він.

О.ТУРЧИНОВ переконаний, що єдиним шляхом, щоб зупинити “цей небезпечний для країни процес", є відсторонення на чергових виборах команди В.ЯНУКОВИЧА від влади.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ вимагає впродовж 5 років завершити приватизацію державного майна.

"Висуваю завдання: завершити впродовж 5 років приватизацію державного майна як широкомасштабний проект трансформації державної власності", - наголосив Президент, виступаючи 3 червня з посланням до українського народу.