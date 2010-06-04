Тимошенко: держмайно перейде бізнес-оточенню Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що за результатами реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА усе державне майно буде передано його бізнес-оточенню.

> Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю. ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

> "Розподіл усіх економічних можливостей України для заробляння на політиці надвеликих грошей матиме десять секторів можливого "заробітчанства" від політики, і це проводитиметься жорстко без будь-якого втручання, будь-яких зарубіжних або українських інвесторів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

> За її словами, уже зараз розписано, який державний об`єкт планується передати конкретному олігархові. "Я можу вам сказати, що не просто розписаний кожен державний об`єкт, не просто ясно, хто, як і за які мінімальні гроші це приватизовуватиме, а будь-який перехід між цими зонами впливу каратиметься вже далеко не законом, а за їх поняттями і розумінням", - додала вона.

> "Ми побачимо у результаті не за показниками зростання валового внутрішнього (продукту), а за збалансованими показниками таких журналів, як "Форбс", де ми побачимо, як примножуються статки окремих людей, які потрапили в так звану золоту українську десятку", - переконана Ю. ТИМОШЕНКО.