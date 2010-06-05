Фондові ринки США упали в середньому на 3,5%

Американські біржові індекси за підсумками торгів в п`ятницю, 4 червня, продемонстрували різке падіння на 3,16-3,64% на тлі сильного пониження курсу євро по відношенню до долара, передає агентство Рейтер.

До закриття торгів індекс Dow Jones знизився на 3,16% - до 9931,22 пункту. S&P 500 втратив в п`ятницю 3,44%, досягнувши 1064,88 пункту. Індекс NASDAQ за підсумками торгів впав на 3,64% - до 2219,17 пункту.

На торгах в п`ятницю європейська єдина валюта вперше з березня 2006 року опустилася в ціні по відношенню до долара нижче за відмітку 1,20 долара за євро на тлі побоювань розвитку боргової кризи в Європі і негативних статданных по ринку праці США. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших по ринковій капіталізації компаній. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових ділерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій всіх компаній (резидентів США і іноземних), торгуемых в позабіржовій системі NASDAQ, зважених по ринковій капіталізації.