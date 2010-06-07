ФДМ отримав від приватизації понад 180 млн. грн.

Фонд державного майна України з січня до 3 червня поточного року отримав від приватизації 180 млн. 975 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 234 млн. 477 тис. грн. від оренди майна і 61 млн. 267 тис. грн. надходжень від дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2010 рік план надходжень від приватизації визначений на рівні 10 млрд. грн.