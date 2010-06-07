ФДМ отримав від приватизації понад 180 млн. грн.
14:36, 07 червня 2010Фондовий ринок
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З січня до 3 червня 2010 року
Фонд державного майна України з січня до 3 червня поточного року отримав від приватизації 180 млн. 975 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.
За інформацією прес-служби, за вказаний період Фонд держмайна також отримав 234 млн. 477 тис. грн. від оренди майна і 61 млн. 267 тис. грн. надходжень від дивідендів.
Як повідомляв УНІАН, у Державному бюджеті на 2010 рік план надходжень від приватизації визначений на рівні 10 млрд. грн.
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