Три компанії претендують на "Луганськтепловоз"

Заявки на участь в приватизаційному конкурсі з продажу 76,001% холдингової компанії "Луганськтепловоз" подали три компанії.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У прес-службі зазначили, що термін подачі заявок збіг учора о 18.00.

Як повідомило УНІАН джерело у Фонді, заявки на участь в конкурсі подали компанії, афільовані з російським "Трансмаршхолдингом", а також дві українські фінансово-промислові групи.

Як раніше повідомляв УНІАН, ФДМУ уклав договір конфіденційності з сімома компаніями, що виявили інтерес до участі в конкурсі щодо "Луганськтепловозу".

Довідка УНІАН. ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

31 березня 2010 року Фонд держмайна оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету "Луганськтепловоза" складає 400 млн. грн.

Конкурс з продажу "Луганськтепловоза" відбудеться 15 червня 2010 року.