Азаров: Зараз не кращий час для приватизації

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ визнає, що зараз не кращий час для приватизації, проте, у цій ситуації відмовлятися від неї не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на відкритому засіданні Українського форуму "Програма економічних реформ: стратегії і механізми здійснення".

"Я згоден, що, можливо, криза не найкращий час для продажу таких об'єктів, з іншого боку - а що ж можна робити в умовах кризи? Як залучати інвестиції, якщо не шляхом приватизації таких об'єктів, які, по суті справи, рік за роком втрачають свою інвестиційну привабливість", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті України на 2010 рік план надходжень від приватизації визначено на рівні 10 млрд. грн.

На початок червня Фонд державного майна України отримав від приватизації 180,9 млн. грн.